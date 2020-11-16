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بين الناس

مياه أسيوط: تسيير سيارة متنقلة للخدمات والتوعية للتواصل مع المواطنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد،إنه تم تسيير سيارة خدمة العملاء المتنقلة، لتقديم كل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التى يحتاج إليها العميل فى مكانه، وتجوب السيارة مختلف مراكز المحافظة طبقا لخطة دورية موضوعة.

وأوضح أن سيارة خدمة العملاء المتنقلة تمثل فى جزئها الداخلى مركز خدمة عملاء يضم (2) مكتب لموظفى خدمة العملاء، (2) حاسب آلى مزودين بأحدث البرامج والأنظمة اللازمة لاستقبال الشكاوى، كما ضمت السيارة المتنقلة (3) كرسى انتظار، وشاشة عرض داخلية، بالإضافة إلى صندوق استقبال الشكاوى والمقترحات، ولافتات توعوية.

وأضاف أن الجزء الخارجى للسيارة المتنقلة مجهز لتقديم الأنشطة التوعوية للجمهور حيث يحتوى على شرفة خارجية مزودة بشاشة عرض خارجية كبيرة لعرض الافلام التوعوية التعليمية للجمهور، و(2) حوض مياه لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياه، وتعليم الاطفال السلوكيات المثلى لغسل الأسنان والسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه، فضلا عن (2) عداد (ميكانيكى، ومسبق الدفع) لشرح كيفية شحن العداد مسبق الدفع، فضلًا عن الملصقات التوعوية الموجودة على السيارة المتنقلة من الجانبين.
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