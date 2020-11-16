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تعليم

ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
المشروع القومي للياقة
المشروع القومي للياقة البدنية
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ياسمين بدوي

أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المراحل التعليمية 


وتتمثل اهداف هذا المشروع في : 

تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الاساسية ، و استثمار رقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع ، و الممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب ، و رفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل ، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية الرياضية ، و توضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.


وقد اكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان اطلاق هذا المشروع يأتي بناءا على توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات فخامته بالاهتمام باللياقة البدنية لطلاب المدارس في أكثر من ملتقى.


وقال وزير التربية والتعليم : ان اللياقة البدنية هي احدى مكونات اللياقة الشاملة والتي تتضمن اللياقة الصحية والنفسية والاجتماعية.


وفي هذا التقرير بنشر موقع صدى البلد ، بالصور كل ما تريد معرفته عن تفاصيل المشروع القومي للياقة البدنية لطلاب المدارس. 


وتتمثل مراحل اختبارات المرحلة الابتدائية باللياقة البدنية فيما يلي : 

 

المرحلة الأولى عبارة عن : اجتماع موجهي عمومي التربية الرياضية لجميع المحافظات لشرح البرنامج الزمني للمشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية. 


-مدة المرحلة اسبوعين

- اشتراك الطلاب من خلال موقع الوزارة تسجيل فيديو لممارسة التمرينات. 


المرحلة الثانية: 

-بدء تنفيذ المشروع على جميع مدارس المديرية للمراحل (الابتدائية والاعدادية والثانوية). 


-استيفاء جميع البيانات المطلوبة 


-مرور لجان علي المحافظات للقياس والمتابعة 


المرحلة الثالثة:

- تشكيل منتخب لكل مديرية من اوائل كل اختبار للمشاركة في نهائيات المشروع 


-التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية "المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية "


المرحلة الرابعة:


-حفل ختام المشروع وتوزيع الجوائز

ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
ننشر أهداف وتفاصيل المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس
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