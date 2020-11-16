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رياضة

سحبوا جوازت السفر.. احتجاز لاعبي منتخب الجابون بمطار جامبيا وأوباميانج يفتح النار

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
احتجاز لاعبي الجابون
احتجاز لاعبي الجابون فى جامبيا
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عمرو الحلواني
حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على بعثة منتخب الجابون نتيجة الموقف المحرج الذى تعرض له المنتخب بعدما منعتهم السلطات الجامبية من التوجه إلى فندق الإقامة، وتم احتجازهم في المطار، والتحفظ على جوازات سفر البعثة بالكامل مما أدى إلى الجلوس على الأرض ودخول عدد من اللاعبين فى النوم على الأرض بسبب الإرهاق الكبير من السفر.

وقامت سلطات المطار بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين، وسط غياب تام لمسؤولي الاتحاد الجامبي لإنهاء كافة الترتيبات، من أجل التوجه لفندق الإقامة بحجة الخضوع لمسحة كورونا بالمطار.

وانتقد بيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال الإنجليزي وقائد منتخب الجابون هذه الواقعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أريد أن أعرف لماذا احتفظت جامبيا بجوازات سفرنا وأبقونا في المطار؟ هل نحن رهائن؟ هل ستغمض عينيك؟ أريد أن أرى الحلقة المقبلة من هذا الفيلم".

وأضاف: "ما حدث لن يقلل من عزيمتنا، لكن لابد أن تعرف الناس ما حدث خاصة كاف، لأنه يتحمل مثل هذه المسئوليات.. نحن في 2020 ونريد أن تنمو إفريقيا، هذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

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