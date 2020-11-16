فى دقائق.. أسرع وصفة تخلصك من انسدادالأنف

يعد التهاب الجيوب الأنفية حالة شائعة تحدث عندما تلتهب بطانة الجيوب الأنفية مما يسبب مجموعة مختلفة من الاعراض التى تجعل البعض يعتقد انه مصاب بمرض آخر، ونقدم إليك أعراض التهاب الجيوب الأنفية، و بعض العلاجات المنزلية لها والتي يمكن أن توفر الراحة الفورية.
أعراض التهاب الجيوب الأنفية
على الجانب الأخر غالبًا ما تختفي أعراض التهاب الجيوب الأنفية في غضون أسابيع قليلة ويمكن تناول السوائل فهي تساعد فى تخفيف المخاط وإراحة الجيوب الأنفية المتهيجة.
ويساعد إضافة 3 قطرات من الصنوبر أو زيت إكليل الجبل مع 3 قطرات من النعناع، أو 1 قطرة من الزعتر وزيت النعناع، مع وضع وجهك لأسفل فوق الماء، ضع منشفة على مؤخرة رأسك واستنشق البخار ، فهذا سيساعد في تنظيف ممر الأنف المسدود.
وتحدث حساسية الأنف عن طريق حاسة الشم والاستنشاق من خلال الأتربة وحبوب اللقاح والفطريات والحيوانات الأليفة التي تربى في المنزل، وحشرة الفراش، ولا علاقة لها بنوع الطعام أو الشراب.