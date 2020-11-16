فى دقائق.. أسرع وصفة تخلصك من انسدادالأنف

وتحدث حساسية الأنف عن طريق حاسة الشم والاستنشاق من خلال الأتربة وحبوب اللقاح والفطريات والحيوانات الأليفة التي تربى في المنزل، وحشرة الفراش، ولا علاقة لها بنوع الطعام أو الشراب.