وزير التعليم: أعددنا اختبارات وتدريبات لمعلمي وموجهي التربية الرياضية

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التعليم المصرى يشهد نقلة نوعية فارقة حيث تم بناء مناهج للصفوف الأولى، وفق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم المصرى 2030، كما تم وضع أدلة جديدة لمعلمى التربية الرياضية بما يتناسب مع المنهج الجديد متعدد التخصصات لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فعاليات إطلاق المشروع القومى لرفع الكفاءة واللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، أن الاهتمام بالياقة البدنية أصبح ضرورة تصر عليها الدولة المصرية للحفاظ على صحة ومستقبل اولادنا وفى هذا الصدد صدر القرار الوزارى بشأن منهج التربية البدنية والصحية فى الصفوف الأولى من التعليم الأساسي.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن مركز المناهج بالاشتراك مع عدة جهات داعمة وضع اختبارات وتدريبا للمعلمين والموجهين فى التربية الرياضية.





وأطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020/2021 بجميع المراحل التعليمية.



وتتمثل أهداف هذا المشروع في:

وتتمثل أهداف هذا المشروع في:

تنمية الصفات البدنية للطالب واكتساب المهارات الحركية الأساسية، واستثمار وقت الفراغ في نشاط هادف وبناء يخدم الطالب والمجتمع، والممارسة الذاتية والتي تعمل على تكوين الشخصية المتكاملة للطالب، ورفع مستوى اللياقة البدنية للطلاب في جميع المراحل، واكتساب المعارف والمعلومات الرياضية الرياضية، وتوضيح علاقة اللياقة البدنية بالمجالات المختلفة.