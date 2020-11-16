لتقديم كل التسهيلات.. افتتاح مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة

افتتح الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس ، الاثنين، مكتب خدمة أسر الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية وذلك لتقديم كل التسهيلات لأسر الشهداء.





وأكد الدكتور أحمد زكى حسين متولي، رئيس الجامعة، في بيان، أنه تقديرا من الجامعة للتضحيات التي قدمها شهداء مصر الأبرار وتكريما لشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية قرر مجلس الجامعة أعفاء أبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية ورسوم المدينة الجامعية فى البرامج التقليدية والبرامج المميزة.

كما قامت الجامعة بتحديد نسبة من المنح الدراسية لأبناء أسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بالعمليات الحربية والارهابية والأمنية بالإضافة إلى منح دراسية لمرحلة الدراسات العليا (الماجستير) لأبناء محافظات القناة وسيناء من الطلاب المتميزين علميا من أبناء الشهداء.





كما شدد رئيس الجامعة باجتماعه بأعضاء المكتب بحضور السيدة تحية حسين مدير إدارة خدمة المواطنين على ضرورة عمل حصر شامل لمستحقي الخدمات كل ثلاثة أشهر لوضع رؤية لطبيعة الخدمات التى يتم تقديمها ورصد للاحتياجات الفعلية لهذه الأسر التي قدمت الكثير من أجل الوطن.





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