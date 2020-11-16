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ثقافة

لعشاق الفن.. افتتاح معرض الكاريكاتير "في حب عفت" بقاعة آدم حنين بالهناجر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
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طارق موسى
افتُتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، معرض كاريكاتير "في حب عفت"، أمس الأحد، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار مبادرة "علاقات ثقافية" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بهدف تقديم صور ونماذج من التواصل الإنساني بين مصر ودول العالم المختلفة. 

وبحسب بيان، افتتحت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والسفيرة تانيا اجيار فرنانديز سفيرة كوبا بالقاهرة، ألكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، المعرض الذى ضم أكثر من 150 بورتريه كاريكاتيري للفنان الراحل رسمتها أنامل ١٢٦ فنانًا، من ٣٦ دولة عربية وأجنبية.

حضر الافتتاح كل من عبد الرحمن إسماعيل نائب مدير المركز الثقافي الصيني، أحمد رمضان المستشار الإعلامي والثقافي لسفارة أندونيسيا بمصر، وعدد من أسرة الفنان الراحل، والفنان عبدالله الصاوي مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير بالجمعية المصرية للكاريكاتير، وشريف جاد رئيس جمعية خريجي الجامعات الروسية، وكوكبة من الفنانين التشكيليين، منسق عام المعرض الفنان فوزى مرسي. 

 ويستمر المعرض حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، ويستقبل زواره من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة المواطنين.
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