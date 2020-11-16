لو بتعاني منها.. 10 أسباب غير متوقعة لــ الهالات السوداء

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1- التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في الصيف عند الخروج من غير واقي شمسي





2- الأنيميا وفقر الدم ونقص الحديد





3- العوامل الوراثية تلعب دورآ كبير .





4- الاضطرابات الهرمونية وهي تغيرات هرمونية تحدث خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل او تناول حبوب منع الحمل.





5- التدخين بإعتباره يحتوي على النيكوتين الذي يؤثر على الاوعية الدموية و يحدث تلونات بالجلد.





6- قلة النوم السهر المترافق مع اجهاد العين .





7 - فرك العينين بإستمرار بسبب الأكزيما أو غيرها.





8 - سوء التغذية خصوصًا مع اتباع ريجيم قاسي يجعل الجسم يفقد الكثير من الفيتامينات و المعادن.





9- نقص الاكسجين للأنسجة الرقيقة حول العين .





10- استخدام بعض أنواع المركبات الكيميائية لعمل المكياج.