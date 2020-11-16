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مرأة

لو بتعاني منها.. 10 أسباب غير متوقعة لــ الهالات السوداء

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يعاني الكثير من الأفراد من الهالات السوداء وهناك أسباب خفية خلف هذة الظاهرة وعرض دكتور وسام سوقية، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة أهم 10 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العين وجود إحدى هذه العوامل : 
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1- التعرض لأشعة الشمس خصوصًا في الصيف عند الخروج من غير واقي شمسي

2- الأنيميا وفقر الدم ونقص الحديد

3- العوامل الوراثية تلعب دورآ كبير .

4- الاضطرابات الهرمونية وهي تغيرات هرمونية تحدث خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل او تناول حبوب منع الحمل.

5- التدخين بإعتباره يحتوي على النيكوتين الذي يؤثر على الاوعية الدموية و يحدث تلونات بالجلد.

6- قلة النوم السهر المترافق مع اجهاد العين .

7 - فرك العينين بإستمرار بسبب الأكزيما أو غيرها.

8 - سوء التغذية خصوصًا مع اتباع ريجيم قاسي يجعل الجسم يفقد الكثير من الفيتامينات و المعادن.

9- نقص الاكسجين للأنسجة الرقيقة حول العين .

10- استخدام بعض أنواع المركبات الكيميائية لعمل المكياج.
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