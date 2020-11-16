انطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي الثاني لشباب المحافظات الحدودية في مطروح

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين الفعاليات الخاصة بتنفيذ المرحلة التمهيدية وايقاد شعلة الاولمبياد الرياضى الثانى لشباب المحافظات الحدودية فى نسخته الثانية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة.









وشهد حفل إيقاد الشعلة الاوليمبية استعراض رياضى لألعاب القوى والكاراتيه من الشباب والطلائع المشاركين وسط حالة من الإعجاب من الحضور.





واكد خالد عبد الحميد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح ان تنظيم أولمبياد المحافظات الحدودية للشباب من سن 15 -23 سنة، والفتيات من 15- 19 سنة، وذلك فى ألعاب تنس الطاولة، ألعاب القوى 100 و800 متر جرى ووثب طويل ، وخماسيات كرة القدم ، والكرة الطائرة ، كاراتيه كاتا ، وكرة الطائرة الشاطئية ، والشطرنج ، وكرة السرعة ، بالإضافة الى السباحة من 15-17 سنة ، ومن 18-23 سنة بنين.





وأضاف أنه تم تسجيل عدد 635 لاعب و100 لاعبة على الرابط المخصص من وزارة الشباب والرياضة.





وبدأ التسجيل بالاولمبياد فى 15 أكتوبر 2020 وتبدأ التصفيات فى 15 نوفمبر على مستوى الادارات الفرعية ، ومن يوم 26 نوفمبر الجارى تنطلق على مستوى المحافظة بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم .





وأضاف أنه تم التأكيد علي اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الفائزين سيمثلون المحافظة فى النهائيات بمدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم.



