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برلمان

أجبر طفلته على شرب الحشيش.. تعرف على عقوبة شاب بورسعيد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:28 م
شاب يجبر طفلته على
شاب يجبر طفلته على تدخين الحشيش
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أحمد أيمن
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو لأحد الشباب يجبر طفلته الصغيرة على شرب سيجارة حشيش، وسط حالة استنكار واستياء شديدين، مطالبين بمحاسبة هذا الشخص وتدخل عاجل من الجهات المعنية لحماية الطفلة.

في سياق متصل، حددت أجهزة الأمن بمديرية أمن بورسعيد، هوية الشاب المتهم بإجبار طفلة على تناول "سيجارة حشيش"، ونشر فيديو للتباهى على موقع السوشيال ميديا، وجار ضبطه من خلال إرسال قوة أمنية على عنوان منزله.

جاء ذلك بعد تلقى رجال المباحث، بلاغا مقدما من محام ضد الشاب.

ووفقا للمادة (8) من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يُعاقب كل من ارتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أقر القانون عقوبة على الموزعين والتجار وأصحاب أكشاك السجائر الذين يقومون ببيع السجائر إلى الأطفال وذلك بالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، فتحت تحقيقات موسعة بشأن إجبار شاب لـ"طفلة"، على تناول سيجارة حشيش فى المحافظة، إثر تقدم محام بـ"بلاغ" يطالب بإلقاء القبض على الشاب ومحاكمته.
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