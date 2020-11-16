قرار عاجل من ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سيصدر أمرًا رسميًا لقادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.





وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، إشعارًا للقادة العسكريين باسم "أمر تحذيري" للبدء في التخطيط لخفض عدد القوات في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي بحلول 15 يناير المقبل.





وأكد مسئولون وجود ما يقرب من 4500 جندي أمريكي في أفغانستان و 3000 جندي في العراق.





ولم يستجب البنتاجون للتعليق عما نقلته شبكة "سي.إن.إن" عن مصادرها العسكرية.





وكان ترامب قرر إقالة وزير الدفاع السابق، مارك إسبر، وعين بدلا منه، كريستوفر سي ميلر، وذلك بعد خلافات بين إسبر وترامب حول سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، حيث أكد ترامب أكثر من مرة على عزمه إعادة جنود الجيش الأمريكي إلى أرض الوطن وإنهاء الحروب الأمريكية في الخارج.