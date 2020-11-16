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تعليم

كلية الألسن تعقد ندوة تثقيفية عن فيروس كورونا المستجد بالأقصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:17 م
جامعة الاقصر
جامعة الاقصر
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شمس يونس
عقدت اليوم الأثنين، بكلية الالسن جامعة الأقصر ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

 يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة والدكتور ربيع سلامة عميد الكلية وإشراف الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية الكلية لشئون الطلاب والتعليم
 حاضر فى الندوة  الدكتور محمد شحات بدوي أستاذ الأمراض الصدرية ووكيل كلية الطب ،متحدثا عن تحور الفيروس ومخاطر الانتشار وكيفية التصرف اذا حدثت الإصابة وارشادات للمخالطين لمصاب ونوه على ضرورة ارتداء الكمامة وأهمية التباعد الاجتماعي وموضوع الموجة الثانية وأعراض الإصابة كما تحدث عن الفاكسين المنتظر. ثم أجاب عن تساؤلات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

 الجدير بالذكر أن جامعة الأقصر تعقد مثل هذه الندوات التثقيفية والتوعوية حرصا منها علي سلامة أبنائها الطلاب .
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