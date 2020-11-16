المؤبد لمتهم والسجن 15 سنة لآخر في اختطاف فتاة ومحاولة هتك عرضها بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفى محمود وسكرتارية اندراوس فهمى امين سر المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهم ربيع .ع 39 سنة والسجن المشدد 15 سنة علي المتهم .أ 17 سنة لقيامه بمحاولة اختطاف وهتك عرض فتاة بالطريق العام .









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ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة بتلقيه بلاغا من سيدة تدعي أ.م بتعرضها لمحاولة اختطاف وهتك عرض.









وكشفت تحريات البحث الجنائي برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز ومعاونه النقيب محمد عبد الوهاب، صحة الواقعة وقيام المتهمين ربيع .ع 39 سنة وعلي. ع17 سنة بمحاولة اختطاف المجني عليها ومحاولة هتك عرضها.





وقام المتهمان بجذب المجني عليها الي السيارة وامساك اجزاء حساسة من جسدها واحتضانها من الخلف الا أنها استغاثت بالمارة لإنقاذها.



