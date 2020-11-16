يقتل الفيروس.. عضو فريق إنتاج لقاح كورونا يكشف عن تفاصيل اللقاح وآلية عمله..فيديو

قال الدكتور على فطوم عضو فريق تطوير لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية أنه تم العمل على إنتاج لقاح يكون قاتل للفيروس مؤكدا أنه يتم العمل من خلال اللقاح على إعطاء جزئ من هذا الفيروس واعطائة كلقاح ليكون اجسام مضادة لتقنية الاحماض النووية الموجودة داخل الفيروس والذي يحيط نفسه به.





وأضاف فطوم خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه تم الأخذ في اللقاح النتوء البروتينى المسئول عن اتصال الفيروس بالجهاز التنفسي وتأخذها في الحمض النووي .





وتابع عضو فريق تطوير لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه لأول مرة يتم التعاون من شركة فايرز وشركة موديرنا لأنتاج اللقاحات الخاصة لكورونا مؤكدا أن نفس اللقاحين ينتجان النتوء البروتينى لكورونا للحصول على المناعة.



