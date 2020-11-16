Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:34 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية بعنوان  " احصاءات النوع الاجتماعي" وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدأت الدورة أمس وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور  15 ممثل من أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الاسماعيلية، المنوفية، الغربية، والدقهلية.                                  

تهدف الدورة الى التدريب على محتوى دليل احصاءات النوع الاجتماعى الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب أسيا الذى يعتبر أول دليل عملى لتعزيز قدرات واضعى الخطط والسياسات وقياس الاحصاءات والمؤشرات التنموية من منظور النوع الاجتماعى وتحسين جودة البيانات لرصد التقدم المحرز فى تمكين المرأة .

وأكدت شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية على أهمية هذا التدريب فى بناء قدرات العاملين فى مجال التخطيط والمتابعة والبحوث والاحصاء كونه يتضمن موضوعات هامه مثل مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعى، ماهية احصاءات النوع الاجتماعي، كيفية قياس قضايا النوع الاجتماعى، كيفية عرض البيانات وتحليل المؤشرات وتطويرها من أجل المقارنة الفعالة بين الوضع الراهن والمستقبلى مع ضرورة عرض البيانات مصنفة وفق النوع  باستخدام  وسائل العرض الاحصائية مثل الجدوال والرسوم البيانية.

كما تقدمت الدكتورة نيرمين النعمانى مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للتعاون الدولى بالشكر للمجلس القومى للمراة لتبنيه فكرة بناء قدرات العاملين بالوزارة داعيه الي ضروره  قيام المتدربين بنقل الخبرة المكتسبة من هذا التدريب للعاملين باداراتهم داخل المديريات لتعزيز الثقافة المراعية لمتطلبات النوع الاجتماعى وتمكين المرأة .
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"
القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مستشار المفتي: خروج الغازات المهبلية لا يبطل الوضوء.. فيديو

الكويت تعلن موقفها تجاه أزمة سد النهضة ومقاطعة قطر

حال سلبية مسحة كورونا.. محمد صلاح يحدد الموعد المبدئى لمغادرة مصر إلى ليفربول

لا تستدعي الإغلاق .. الصحة العالمية تطمئن المصريين بشأن إصابات كورونا

القوات المسلحة تعرض فيديو لعبور السفن الحربية المصرية لمضيق البوسفور التركي

الإفتاء تحذر من أسماء تسمية الحيوانات بها غير جائز شرعا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كبرت البنوتة.. شاهد بنات محمد صلاح يخطفن القلوب في أحدث ظهور

تعرف على تفاصيل السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2021

تسبب الأرق.. 3 أطعمة لا تتناولها بعد الساعة 7 مساء