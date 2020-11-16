القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية بعنوان "إحصاءات النوع الاجتماعي"

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية بعنوان " احصاءات النوع الاجتماعي" وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بدأت الدورة أمس وتستمر لمدة أربعة أيام بحضور 15 ممثل من أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بمديريات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، الاسماعيلية، المنوفية، الغربية، والدقهلية.





تهدف الدورة الى التدريب على محتوى دليل احصاءات النوع الاجتماعى الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب أسيا الذى يعتبر أول دليل عملى لتعزيز قدرات واضعى الخطط والسياسات وقياس الاحصاءات والمؤشرات التنموية من منظور النوع الاجتماعى وتحسين جودة البيانات لرصد التقدم المحرز فى تمكين المرأة .





وأكدت شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية على أهمية هذا التدريب فى بناء قدرات العاملين فى مجال التخطيط والمتابعة والبحوث والاحصاء كونه يتضمن موضوعات هامه مثل مفاهيم وقضايا النوع الاجتماعى، ماهية احصاءات النوع الاجتماعي، كيفية قياس قضايا النوع الاجتماعى، كيفية عرض البيانات وتحليل المؤشرات وتطويرها من أجل المقارنة الفعالة بين الوضع الراهن والمستقبلى مع ضرورة عرض البيانات مصنفة وفق النوع باستخدام وسائل العرض الاحصائية مثل الجدوال والرسوم البيانية.



