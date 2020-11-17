لطلاب آداب القاهرة .. ننشر خطوات حصول الطلاب على حساب شخصي بالمنصة الإلكترونية

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وأضاف "شريف"، في تصريح لصدى البلد، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب، ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية، والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى.



