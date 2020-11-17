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تعليم

لطلاب آداب القاهرة .. ننشر خطوات حصول الطلاب على حساب شخصي بالمنصة الإلكترونية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الآداب بجامعة القاهرة عن خطوات حصول الطلاب على حسابه الشخصى بالمنصة الإلكترونية من خلال خدمة true me وجاءت كالآتى:

١- يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال هذا الرابط  http://eservices.cu.edu.eg/

٢-على الطالب التسجيل على البوابة ويتم كتابة الرقم القومى وبياناته الشخصية.

٣-يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابة الشخصى واختيار خدمة "true me" وللحصول على حسابك لمنصة black board يقوم الطالب بالضغط على زر دخول.

٤- يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة بة ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.


والجدير بالذكر أن الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قد صرح بأن طلاب الكلية بدأوا بالفعل في استخدام المنصة التعليمية للجامعة.

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وأضاف "شريف"، في تصريح لصدى البلد، أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للطلاب وهيئة أعضاء التدريس داخل مدرجات مخصصة، وذلك بين المحضرات اليومية داخل التدريب، ومن خلالها يقوم الطلاب بالتعامل مع المنصة التعليمية، والحصول على اسم المستخدم والرقم السرى.

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