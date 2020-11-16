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حوادث

حقيقة فيديو يزعم قيام فردي شرطة بالتعدي على صبي بالضرب في الدقهلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:34 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يظهر فيه أحد الأشخاص بجواره صبي "مصاب بكدمات بالوجه"، مدعيًا قيام فردي شرطة من قوة مباحث قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بالتعدى على الصبي بالضرب.

بالفحص تم تحديد الشخص المذكور وتبين أنه "مُسجل شقى خطر - مقيم ببندر ميت غمر"، وأن الصبى الظاهر برفقته فـى الفيديو "نجل زوجته - عامل"، باستدعائهما ومناقشتهما قررا عدم صحة ما جاء بمقطع الفيديو من تعدى فردى الشرطة على نجل زوجته.

وقال المسجل، إنه أقدم على اصطناع الفيديو بتحريض من زوجته "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان"؛ مُستغلًا سقوط الصبي من أعلى درج السلم بالعقار سكنهم، وحدوث إصابته المنوه عنها، وتم تصوير الفيديو لمنع الشرطة من القبض عليه، حيث شاهدت زوجته فردين من الشرطة بمنطقة سكنهما، واعتقادها بأنهما يقومان بإجراء أعمال تحريات تمهيدًا لضبط زوجها.

تم ضبط المذكورة وأيدت ما جاء بأقوال زوجها ونجلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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