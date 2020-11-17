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سيارات

أستون مارتن ينتزع جائزة 2020 لبطولة العالم في سباقات التحمل .. صور

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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صبرى طلبة

استطاع فريق أستون مارتن تحقيق لقب أفضل الشركات المصنّعة، داخل فعاليات بطولة العالم لسباقات التحمّل موسم 2019 /2020، والتي يُنظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وذلك أثناء ظهورها القوي بسيارات "الجي تي" الخاصة بسباقات السرعة.


ويذكر أن أستون مارتن حققت الفوز في سباق لومان 24 ساعة للتحمّل الشهير، خلال الفعاليات السابقة التي انعقدت في شهر سبتمبر الماضي، وذلك عن فئتي المحترفين والهواة "جي تي إي" لتحصل على لقب أفضل الشركات المصنّعة التي شاركت في بطولات جي تي الدولية.


وذلك قبل تتويج فريق سورنسن وثيم للمرة الثانية في البطولة ضمن فئة جي تي للمحترفين ، بعد أن استطاعوا الفوز في سباق عام 2016.


وتعد هذه الفعاليات هي الأقوى والأكثر نجاحا لأستون مارتن منذ سباق السرعة لعام 1959، وذلك بعد أن استطاعت اقتناص لقبين عالميين لأول مرة ضمن سباقات المحترفين والهواة في فعاليات سباق لومان.


لتزداد المنافسة بين فريق استون مارتن و فيراري و بورشه، المتصدرين سباقات عديدة، نظرا للإمكانيات الرائعة لسيارات الفريق وأيضا مهارة المناورة والسرعة لقائدي هذه السيارات وإظهار الاحترافية في هذه النوعية من السباقات لتحقيق ألقاب تحسب لهم ولوحوش السرعة.

أستون مارتن ينتزع جائزة 2020 لبطولة العالم في سباقات التحمل .. صور
أستون مارتن ينتزع جائزة 2020 لبطولة العالم في سباقات التحمل .. صور
أستون مارتن ينتزع جائزة 2020 لبطولة العالم في سباقات التحمل .. صور
أستون مارتن ينتزع جائزة 2020 لبطولة العالم في سباقات التحمل .. صور
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