منحهم الضبطية القضائية.. صلاحيات واسعة لموظفي الجمارك في القانون الجديد

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 207 لسنة 2020، الأسبوع الماضي، بإصدار قانون الجمارك، بعد موافقة مجلس النواب عليه ومن المقرر أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.





يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائي، في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس الماضي، على مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة.



