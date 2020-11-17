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برلمان

تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض.. 12 اختصاصا لـ"صحة الشيوخ"

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
القطاع الصحي
القطاع الصحي
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أحمد أيمن
أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع اللائحة، على أن يتم تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قبل عرضها على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية. 

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 53 من مشروع اللائحة الجديدة، تختص لجنة الصحة بما يأتي:
1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
2- التأمين الصحي الشامل. 
3- التثقيف الصحي. 
4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 
5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم. 
6- الصحة النفسية. 
7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا. 
8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والارماد. 
9- الرعاية الصحية للمسنين. 
10- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية. 
11- التشريعات الصحية. 
12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. 
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة.

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