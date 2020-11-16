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بعد إصابة محمد النني بكورونا.. والد اللاعب يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل إصابته | شاهد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:55 م
النني
النني
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محمد حليم قنديل
قال ناصر النني، والد اللاعب محمد النني، إنه تحدث هاتفيا إلى نجله محمد النني قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد للاطمئنان عليه، متابعا "أنا كلمته قبل ما يعمل المسحة التانية ويكتشف إصابته بكورونا.. وقالي انا كويس وبتمرن".

وأضاف «النني»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن محمد النني كان يشعر بأعراض خفيفة للإنفلونزا قبل عمل مسحة ثانية لاكتشاف إصابته بفيروس كورونا.

وتابع والد اللاعب محمد النني، أنه فوجئ عندما اتصل به كثيرون من أقاربه لإبلاغه والتأكد منه بشأن إصابة نجله بفيروس كورونا، معلقا "انا مكنتش اعرف لاني لسه كنت مكلمه قبلها على طول".

ومن جانبه، أعرب محمد فضل، رئيس بعثة منتخب مصر بتوجو، عن أمنيته بالشفاء لمحمد النني، لاعب منتخب مصر، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال فضل خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «أجرينا مسحة كورونا للاعبين عقب مباراة توجو في القاهرة، فضلا عن مسحة أخرى في توجو، ظهرت نتيجتها ليلا»، مشيرا إلى أن محمد النني بدأ يتلقى بروتوكول العلاج».

وأكمل «النني لم يشعر بأي أعراض، وأحرز هدفين في التمرين»، مؤكدا أن مسحة جميع لاعبي المنتخب سلبية.

ولفت إلى أن طبيب المنتخب أخبر الفريق الطبي بأرسنال بكافة تفاصيل إصابة النني، مشيرا إلى أن النني مقيم في غرفة بمفرده.

وأوضح أن هناك تنسيقا من السفارة بتخصيص جزء معزول في طائرة العودة ليجلس فيه المصاب، لافتا إلى وجود طبيب من وزارة الصحة مصاحب للبعثة في توجو.

وأعلن اتحاد الكرة، إصابة محمد النني، بفيروس كورونا، بعد إجراء مسحة للاعبي المنتخب، قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة مع توجو ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

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