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تكنولوجيا

مختلف تماما عن هواتف Galaxy Fold.. آبل تبدأ عمليات اختبارات هاتفها القابل للطي

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:59 ص
آبل تبدأ عمليات اختبارات
آبل تبدأ عمليات اختبارات هاتفها القابل للطى
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ندى على
كشفت تقارير عن أن شركة آبل الأمريكية، بدأت فى اختبار هواتفها القابلة للطى، والتى سيتم طرحها فى عام 2022، حيث أرسلت عددا من النماذج الأولية للهواتف إلى مصنعها الرئيسي فى الصين Foxconn للقيام بعدد من الاختبارات لاستكمال عمليات الانتاج. 

وبحسب تقرير من موقع MacRumors فإن هاتف آيفون القابل للطى من المحتم أن يكون بتقنيةعرض من نوع OLED أو Micro-LED، كما سيكون بشاشتين منفصلتين للعرض، ومتصلتين بمفصلة بدلا من شاشة واحدة مثل Samsung Galaxy Fold. 


وسيحتوى جسم هاتف آيفون القابل للطى على حواف مستديرة من الفولاذ المقاوم للصدأ يشبه هواتف iPhone 11 ، بالإضافة إلى نوتش على الشاشة الخارجية ل Face ID ، وكانت ىبل قد حصلت على براءة اختراع الهاتف عند تقديمه عام 2016.
 
ويتم اختبار هاتف آيفون القابل للطى عن طريق فتح الشاشات وغلقها لما بين حوالى 20 ألف و 30 ألف مرة، حتى يتم التأكد من كفائتها للعمل، ومعرفة المشكلات التى تواجهها، كما يتم اختبار أكثر من 100 ألف وحدة من الهواتف. 

وكانت شركة سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Z Fold 2 5G ،  حيث أتى بشاشة خارجية قياس 6.23 بوصة من نوع Super AMOLED، وبدقة عرض 2267 × 819 بكسل، ومعدل تحديث 60 هرتز، أما الشاشة الداخلية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، وبدقة عرض 2213 × 1689، بسرعة تحديث 120 هرتز فى الثانية، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل ،  بطارية بسعة 4500 مللى أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 25 واط.

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