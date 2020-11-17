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رياضة

الترسانة يضم أحمد وجيه لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:10 ص
احمد وجيه لاعب سيراميكا
احمد وجيه لاعب سيراميكا كليوباترا
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عبد الله هشام
نجح مجلس إدارة نادي الترسانة، في الحصول على خدمات أحمد وجيه لاعب سيراميكا كليوباترا لمدة موسم على سبيل الإعارة ضمن استعدادات الشواكيش لخوض منافسات دورى القسم الثاني بمجموعة القاهرة. 

يأتى ذلك ضمن استعدادات الفريق للمنافسة على الصعود للدورى الممتاز بعد الموسم الكارثي الماضي وكان مهددا بالهبوط للقسم الثالث لولا قرار الاتحاد المصري لكرة بإلغاء الهبوط . 

وفي وقت سابق قرر نادي الترسانة تعيين علاء نوح مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم، بعد استقالة شاكر عبدالفتاح .

وتولى شاكر عبدالفتاح منصب المسؤول عن قطاع الناشئين والأكاديميات والبراعم مسؤولية كاملة بحسب تصريحات صلاح عبدالفتاح أمين صندوق نادي الترسانة.

وإحتل فريق الترسانة المركز الـ11 في جدول ترتيب مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة جمعهم من 3 انتصارات و7 تعادلات وخسر 11 لقاء.
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