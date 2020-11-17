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رياضة

نادر السيد: غياب محمد النني سيؤثر على الفراعنة فى مباراة توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:40 ص
محمد النني
محمد النني
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عبدالله هشام
قال نادر السيد، حارس منتخب مصر السابق، أن غياب محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، بعد الإصابة بفيروس كورونا سيؤثر على الفراعنة.

وأضاف نادر السيد ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:" "إصابة محمد النني ستؤثر على منتخب مصر، في مباراته أمام توجو، حمدي فتحي لاعب جيد لكنه يفتقد للخبرات الدولية".

وأردف :"كل منتخب وله نجمه الخاص ، الأرجنتين تملك ميسي والبرتغال رونالدو وكذلك مصر لديها محمد صلاح".

وتابع :" كنت أفضل خوض مباراة توجو الأولى، برأسي حربة مصطفى محمد وكوكا، وأتمنى اعتماد حسام البدري في مواجهة توجو غدا، على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب".
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