انسحاب 3 محامين لـ ترامب من دعاوى تزوير الانتخابات في بنسلفانيا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن 3 من محاميي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، قد انسحبوا من الدعاوي المرفوعة بشأن الانتخابات الرئاسية.





وسحبت حملة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، جزءًا أساسيًا من الدعوى التي رفعتها لوقف التصديق على نتائج الانتخابات في ولاية بنسلفانيا.





وقبل جلسة استماع في القضية يوم الثلاثاء المقبل، أسقطت حملة ترامب الادعاء بأن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع بالبريد، تمت معالجتها بشكل غير قانوني دون مراقبة ممثليها، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.





وتتمركز الدعوى المتبقية لحملة ترامب في الدعوى القضائية على استبعاد أوراق الاقتراع التي أدلى بها الناخبون الذين أتيحت لهم الفرصة لإصلاح بطاقات الاقتراع عبر البريد التي كان من المقرر استبعادها لأسباب فنية.





وتتهم الدعوى القضائية المتبقية "المقاطعات الديمقراطية الثقيلة" بانتهاك القانون من خلال تحديد بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات التي بها عيوب - مثل الافتقار إلى "مظروف سري" داخلي أو عدم وجود توقيع الناخب على المظروف الخارجي، حتى يتمكن الناخب من إصلاحه والتأكد من أن صوته سيؤثر ، وهذا ما يسمى "علاج".





وجاء في الدعوى أن المقاطعات ذات الثقل الجمهوري "اتبعت القانون ولم تقدم إشعارًا وعملية علاج ، مما حرم الكثيرين من حقوقهم".



