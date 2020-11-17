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أخبار العالم

لمواجهة كورونا.. كوريا الجنوبية تفرض قيودا جديدة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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شريف سيد
كشف مسئولون في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن نية حكومتها فرض قيودا جديدة في منطقة سيول الكبرى، وذلك لمواجهة الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وستحظر الحكومة في كوريا الجنوبية، بداية من منتصف ليل اليوم الثلاثاء، أي تجمعات عامة لأكثر من 100 شخص، كما ستضع حدا لحضور المناسبات الدينية، والفعاليات الرياضية بمقدار 30%، كما ستجبر البارات والمطاعم على التباعد الاجتماعي بين الزبائن، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. 

وكانت كوريا الجنوبية من الدول الناجحة في مواجهة الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ظهور الفيروس في الصين. 

وتأتي هذه القيود عقب الارتفاع اليومي في إصابات كورونا، حيث سجلت البلاد أكثر من 200 حالة يومية لليوم الرابع على التوالي. 

وقال رئيس الوزراء تشونج سي كيون: "جهودنا لمكافحة فيروس كورونا تواجه أزمة، والوضع خطير بشكل خاص في منطقة العاصمة سيول".

وأبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن 230 حالة حتى منتصف ليل الاثنين، وهو اليوم التاسع على التوالي من الزيادة المكونة من ثلاثة أرقام والأعلى منذ أوائل سبتمبر.
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