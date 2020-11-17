فى حملة من التموين والحى.. إعدام كمية من اللحوم الفاسدة في حدائق حلوان.. صور

أعلنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة إعدام كمية من اللحوم الفاسدة بعد ضبطها بحدائق حلوان.



وتم تشكيل لجنة تحت اشراف الدكتور تامر المشد مدير إدارة حلوان البيطرية والدكتورة ياسمين جمعة لإعدام كمية من المضبوطات والتي تم ضبطها في حملة مشتركة مع مباحث تموين القاهرة وحي المعصرة.



وشملت المضبوطات اجمالي وزن 140 كيلو جرام من اللحوم المجمدة والطازجة والمفرومة والاكباد وسمك الرنجة وجميعها في حالة فساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وتم ضبط الكمية في أحد محلات السوبر ماركت الشهيرة في منطقة حدائق حلوان ، وتم الاعدام بمحرقة المجزر الآلي بالبساتين بعد صدور قرار النيابة بتاريخ.



وفي سياق اخر تم تنظيم ندوة إرشادية تحت إشراف الدكتورة آمال حلمي مدير إدارة شبرا البيطرية في مدرسة النصر الاعدادية بنات عن الأمراض المشتركة بين الإنسان و الحيوان (الأمراض الفيروسية والبكتيريةوالطفيلية)،ودور الطبيب البيطري في خدمة المجتمع مع التنويه لضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.



وقامت بإلقاء الندوة الدكتورة إيمان محمد حسين رئيس قسم الإرشاد بالإدارة وذلك بحضور الموجهين بقسم التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة شبرا التعليمية وموجه التغذية بإدارة شبرا التعليمية .



