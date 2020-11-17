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سهير عبد السلام: مجلس الشيوخ يوجد به فكر يصب في مصلحة المواطن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
الدكتورة سهير عبد
الدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ
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هاجر إبراهيم
قالت الدكتورة سهير عبد السلام، عضو مجلس الشيوخ وعميد كلية الآداب جامعة حلوان، إنها كانت تحلم بوجود مجلس حكماء في مصر، مشيرة إلى أن ذلك متوفر الآن فى مجلس الشيوخ.


وأضافت الدكتورة سهير عبد السلام، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن مصر كانت تحتاج لمجلس يجمع ما بين جميع الاختصاصات والوزارات المختلفة، موضحة أن مجلس الشيوخ يوجد به فكر مستنير يقوم فى النهاية على تقديم كل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.


وأوضحت أن مجلس الشيوخ يقوم بوضع فكرة أو خطة وبرنامج عمل يتم اقتراحه، وتتم الموافقة عليه ويرفع إلى البرلمان أو لرئيس الجمهورية، لافتة إلى أن عمل مجلس الشيوخ عظيم ومصر تحتاجه فى تلك الفترة.


وأكدت أن هناك الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ والذين لهم خبرة سياسية، حيث كان من ضمنهم أعضاء مجلس شورى أو شعب سابقون، لافتة إلى أن هناك وجوها جديدة أيضا به فى العمل السياسي، ولكن مع الممارسة لديهم الخبرة التى يستطيعون من خلالها الاندماج مع المنظومة.


وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يقومون بدراسة القانون نفسه فى حالة وجود أى ثغرة، متابعة أنه يكون هناك دراسة أدق للقوانين.
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