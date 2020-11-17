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محافظات

محافظ المنوفية يحيل مسئولي الإدارة العامة للتعاون الزراعي للنيابة الإدارية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:27 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولي الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة بشبين الكوم إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها وذلك لوجود عدة مخالفات مالية وإدارية وقيامهم بصرف حوافز وأرباح مشروعات بالمخالفة للوائح المعمول بها في هذا الشأن.

حيث قامت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بفحص مستندات صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة وتبين عدم قيام المختصين بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 1117 لسنة 2004 بخصوص تشكيل لجنة بداية كل عام مالي لتحديد من يستحق الصرف طبقًا للمعدلات القياسية ومراقبة الصرف وقانونية المستندات.

وكذا عدم قيامهم بإنشاء نظام مالي كوعاء ثابت بسجلات ونظام محاسبي لدخول هذه المبالغ بصفة رسمية تخضع لكافة الأنظمة المالية المعمول بها، مما أدى إلى صرف حوافز مالية لبعض العاملين بدون وجه حق بالمخالفة للائحة الصرف، جاء ذلك بناء علي مذكرة إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر في أداء واجبه الوظيفي ومشددًا على محاسبة المقصرين.
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