حروب الجيل الرابع في الموسم الثقافي لجامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة بعنوان " حروب الجيل الرابع ".





ياتي ذلك فى إطار فعاليات الموسم الثقافى والفنى لجامعة عين شمس وبرعاية د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





أقرأ أيضا : لتقديم كل التسهيلات.. افتتاح مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة





وتحدث في الندوة د عبد الفتاح سعود واللواء أركان حرب فؤاد فيوض وعميد شرطة دكتور ابراهيم الغراوى.





وأكد د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الموسم الثقافى للجامعة هذا العام سيكون أكثر ثراء حيث سيكون هناك تعاون بين الشئون المعنوية للقوات المسلحه والمجلس الأعلى للثقافة ورجال الاعمال لخروج موسم ثقافي قوى ومتميز.





وأضاف أن جامعة عين شمس تهتم بكافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية كما تتميز أيضا بالمستوى العلمى للجامعة.





وأشار إلى ضرورة التعايش مع جائحة كورونا مع اخذ كل الاحتياطات الاحترازية في الاعتبار.

وأوضح مسعود أن مؤتمر الجامعة القادم سيكون عن جامعات الجيل الرابع والتى ستكون لأثراء المجتمع كما أعلن أن الجامعة تنوى عرض مسرحيتى الجزيرة الخضراء وأمير الشهداء امام تبة الشجرة بمدينة الإنتاج الإعلامي احتفاء بأبطال القوات المسلحة ولتعريف أبنائنا الطلاب التاريخ المشرف لابطال مصر.





وفي كلمته اكد اللواء فؤاد فيوض علي أهمية تذكر انتصارات اكتوبر بصفة مستمرة للمعرفة و كيف ضحى الابطال والشهداء، مشيدا باهتمام جامعة عين شمس بالتربية العسكرية.





ودعا الطلاب لجولة لمدينة الإنتاج الاعلامى لمشاهدة تبة الشجرة وتذكر كل احداث تلك الموقعة لمعرفة صفحة مشرفة لأبناء القوات المسلحة.





وحذر فيوض من المخدرات كأحد حروب الجيل الرابع التى يحاربنا بها الأعداء لتدمير شبابنا.

كما افاد د.عميد ابراهيم الغراوى بان حدوث حرب عالمية ثالثة هو أمر مستبعد للغاية بسبب امتلاك الكثير من الدول لاسلحة الدمار الشامل التى قد تضر بكلا الطرفين

وأضاف أن حروب الجيل الأول تمثلت فى جيش امام جيش أما حروب الحيل الثانى كانت حروب عصابات وحروب الجيل الثالث تمثلت فى الحروب الاستباقية أى المبادرة بالحرب اتجاه العدو كما حدث بين أمريكا والعراق عام ٢٠٠٣.

وأشار إلى أنه بالنسبة لحروب الحيل الرابع فهى الحروب غير المرئية مثل مواجهة العصابات المسلحة والإرهاب أى مواجهه عدو غير معلوم وهناك الحروب النفسية بنشر الفتنة بين الأطياف والثقافات المختلفة.

حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.