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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو الليبيين إلى تقديم تنازلات لتحقيق السلام

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:18 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو الليبيين إلى تقديم تنازلات لتحقيق السل
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قسم الخارجي
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن دعمها مسار السلام الليبي، مشددة على أهمية التركيز على فرض حظر الأسلحة وأمن الحدود وتوفير التدريب.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، حثت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبي جميع الليبيين على تغليب مصلحة بلدهم وتقديم تنازلات لتحقيق السلام.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أن رئيسها فايز السراج سيسلم السلطة بعد انتهاء الحوار الليبي واختيار سلطة تنفيذية.

وذكرت حكومة الوفاق الليبية أن الانتخابات ستجري العام المقبل باتفاق أو بدون اتفاق.

وجدير بالذكر أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء الأحد، اختتام المحادثات الليبيّة التي تُجرى في تونس، من دون التوصّل إلى تعيين حكومة موحّدة.

وقالت وليامز في مؤتمر صحفي إنّ المحادثات "ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيًّا" بتقنيّة الفيديو "للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار" الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلًا.
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