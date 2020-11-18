برلمانية: جذب الطلاب الوافدين يرفع تصنيف التعليم المصري عالمياً

أشادت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بخصوص استراتيجية جذب الطلاب الوافدين إلى مصر، قائلة: "جذب الطلاب الوافدين استثمار للتعليم على المدى البعيد ويعمل على رفع تصنيف التعليم المصري عالميًا".





وأوضحت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدول المختلفة تعمل على جذب الطلاب من مختلف الدول ليدرسوا على أرضها، مشيرة إلى ضرورة وضع استراتيجية واضحة تكشف كافة عوامل الجذب المقدمة من الدولة لهؤلاء الطلاب.





وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب التعليمي، قائلة: "التطورات التي حدثت في المجال التعليمي سواء قبل الجامعي أو الجامعي كانت غير مسبوقة ووصول نسبة الطلاب الوافدين لـ 10.000 طالب خلال العام الدراسي نجاح كبير للمنظومة ولمبادرة "ادرس في مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي بتوجيهات من الرئيس السيسي".





يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر"، التي تبنتها الوزارة هذا العام، ويؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها مشروعا قوميا تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة؛ لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.





من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا كمال أنه تقدم على الموقع الخاص بالطلاب الوافدين نحو مبادرة "ادرس في مصر"، وقد حصل 10000 طالب على مقاعد بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2020\2021، موضحة أنه ما زال يتم استقبال الطلاب حتى الآن مع التوقعات بزيادة العدد مع ظهور نتيجة الشهادة الثانوية في الدول الأخرى التي تأخرت فيها الامتحانات وبالتالي تأخر ظهور النتائج.