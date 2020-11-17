رسالة مُبكية من مؤمن زكريا لـ جمهور الأهلي .. ماذا قال؟

تمنى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا والتغلب على منافسه الزمالك .





وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لفضائية " الأهلي "، قائلا: إنه سيتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من داخل استاد القاهرة".





وعن آخر تطورات حالته الصحية قال مؤمن زكريا :" أنا الحمد لله بخير وماشي على العلاج وإن شاء الله خير ".





ووجه مؤمن زكريا رسالة إلي جمهور النادي الأهلي قائلا :" وحشتوني وإن شاء الله أكون معاكم في أقرب وقت ".





يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.



