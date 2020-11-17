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رياضة

رسالة مُبكية من مؤمن زكريا لـ جمهور الأهلي .. ماذا قال؟

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:22 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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حسام الحارتي
تمنى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا والتغلب على منافسه الزمالك .

وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لفضائية " الأهلي "، قائلا: إنه سيتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا لمتابعة اللقاء الذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من داخل استاد القاهرة".

 وعن آخر تطورات حالته الصحية قال مؤمن زكريا :" أنا الحمد لله بخير وماشي على العلاج وإن شاء الله خير ".

ووجه مؤمن زكريا رسالة إلي جمهور النادي الأهلي قائلا :" وحشتوني وإن شاء الله أكون معاكم في أقرب وقت ". 

يُذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري.

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