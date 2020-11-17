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محافظات

فحص 370 ألف طالب فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:01 م
مبادرة علاج أمراض
مبادرة علاج أمراض سوء التغذية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء  عن أن محافظة الدقهلية تصدرت باقي المحافظات بالكشف على حوالي 370 ألف طالب، وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا والسمنة والتقزم) لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية، والتي بدأت الأحد  الأول من نوفمبر 2020م  وتستمر حتى نهاية العام الدراسي.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة (سوء التغذية بالمدارس)  وتنفيذا لتعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.

وأشار إلى أن المستهدف للمبادرة حوالي 650 ألف طالب موزعين على 1500 مدرسة ومعهد ديني وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا واكتشاف وعلاج أمراض السمنة والنحافة، حيث يتم العمل من خلال حوالي 65 فريقا طبيا مدربا، كل فريق مكون من ممرضة وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة. 

وأوضح أنه سيتم إجراء مسح شامل لأطفال المدارس  حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم مشيرا إلى أن من يثبت إصابته يجري تحويله الى أقرب عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجانا.

ووجه مكي الشكر للقائمين على المبادرة و حث  الجميع على التحلى بالعمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي من أجل صحة الطالب المصري متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.
فحص 370 ألف طالب فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
فحص 370 ألف طالب فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
فحص 370 ألف طالب فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية
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