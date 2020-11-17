فحص 370 ألف طالب فى مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالدقهلية

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة (سوء التغذية بالمدارس) وتنفيذا لتعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.



