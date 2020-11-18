اليوم.. مرشحو إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب يبدأون الصمت

ينهى 220 مرشحا يخوضون جولة الإعادة عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، ممارسة الدعاية الانتخابية والتي بدأت فى 2 نوفمبر حيث يبدأ بالتزامن مع ذلك فترة الصمت الانتخابي في اليوم الأخير للدعاية على أن تجرى الإعادة فى الخارج أيام 21، و22، و23 نوفمبر وتجرى في الداخل يومي 23، و24 نوفمبر.





وتجرى جولة الإعادة بين 220 مرشحا على 110 مقعدا فرديا متبقى من الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى التي فاز فيها 32 مرشحا فقط حيث تكون الاعادة بين 4 مرشحين في دائرة البدرشين بالجيزة، وفي محافظة الفيوم في دائرة سنورس بين 6 مرشحين، ودائرة أطسا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبشواي بين 4 مرشحين، وفى محافظة بني سويف بدائرة ناصر بين 4 مرشحين، وفي دائرة بني سويف بين 4 آخرين، وفي دائرة ببا بين 6 مرشحين، وفي دائرة إهناسيا بين مرشحين اثنين.





كما تشهد محافظة المنيا في دائرة ملوي بين 6 مرشحين، وفي دائرة مغاغة بين 8 مرشحين، وفي دائرة غرب سمالوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أول المنيا بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو قرقاص بين 4 مرشحين، وفي محافظة أسيوط، في دائرة أول أسيوط بين 6 مرشحين، وفي دائرة أبو تيج بين 4 مرشحين، وفي دائرة القوصية بين 8 مرشحين، وفي دائرة الفتح بين 6 مرشحين.





وفي محافظة الوادي الجديد، تجرى جولة الإعادة بين مرشحين بدائرة الداخلة، واثنين آخرين بدائرة الخارجة، فيما تشهد جولة الإعادة في محافظة سوهاج بين 6 مرشحين بدائرة طهطا، وفي دائرة سوهاج بين 4 مرشحين، وفي دائرة دار السلام بين مرشحين اثنين، وفي دائرة جرجا بين 4 مرشحين وفي دائرة أخميم بين 4 مرشحين، وفي دائرة المنشأة بين مرشحين اثنين، وفي دائرة المراغة بين اثنين آخرين، وفي دائرة البلينا بين 4 مرشحين.





وتشهد جولة الإعادة في محافظة قنا، بدائرة نجع حمادي بين 6 مرشحين، وفي دائرة قوص بين 4 مرشحين، وفي دائرة قنا بين 4 مرشحين، وفي دائرة أبو تشت بين 4 آخرين، وفي محافظة الأقصر بين مرشحين اثنين في دائرة إسنا، وبين اثنين في القرنة، واثنين في دائرة الأقصر، فيما تشهد محافظة أسوان جولة الإعادة بدائرة نصر النوبة بين مرشحين اثنين، واثنين آخرين في دائرة كوم أمبو، وفي دائرة أول أسوان بين 4 مرشحين، وفي دائرة أدفو بين مرشحين اثنين.





وتشهد الإسكندرية جولة الإعادة بين 4 مرشحين في دائرة محرم بك، وبين 8 مرشحين بدائرة أول المنتزه، وبين 6 مرشحين بدائرة أول الرمل، و4 مرشحين في دائرة سيدي جابر، و4 مرشحين بدائرة الدخيلة، وفى محافظة البحيرة جولة الإعادة بدائرة كوم حمادة بين 4 مرشحين، وبدائرة كفر الدوار بين 6 مرشحين، وبدائرة دمنهور بين 6 آخرين، وبدائرة حوش عيسي بين مرشحين اثنين، وبدائرة أبو حمص بين 4 مرشحين، وبدائرة أبو المطامير بين 4 مرشحين، وبدائرة إيتاي البارود، بين 4 آخرين، وبدائرة المحمودية بين 4 آخرين، وبدائرة الدلنجات بين مرشحين اثنين، كما تشهد جولة الإعادة في محافظة مطروح بدائرة مطروح بين مرشحين اثنين، وبدائرة الحمام بين اثنين آخرين.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، المحظورات التي يجب على المرشحين الالتزام بها خلال ممارسة الدعاية الانتخابية في جولة الدعاية والتي تتضمن حظرت تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، وحظر ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، وعدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.





كما حظرت الهيئة عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، ويحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، وحظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، وحظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.





ومنع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.



