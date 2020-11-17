تعرف على ممتلكات مصر في تركيا ..تفاصيل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر لديها ممتلكات وقف في تركيا تتعدى عشرات المليارات من الدولارات، لافتا إلى أن مصر لديها حقوق في العديد من الممتلكات في اسطنبول.





وأشاد الديهي خلال تقديمه برنامج"بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية"TEN"، باتشاح قصر الولدة باشا في تركيا بالأعلام المصرية، تحية للسفن الحربية المصرية في البوسفور، خلال المناورات البحرية مع القوات الروسية.

وأشار الديهي أن أهل الشر عندهم ضيق شديد بالمناورات في ي البحر الأسود، ويضيق صدرهم من هذا التصرف، مضيفا: "هؤلاء أعداء الوطن".





وأوضح نشأت الديهي، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز، بقواتنا المسلحة بعد وصول القوات البحرية إلى البحر الأسود مرورا بمياه تركيا للتدريب مع القوات الروسية.





وأشاد الديهي بمناورة القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة المصرية "طابا" والفرقاطة الفرنسية من طراز فريم ( languedoc )، لافتا إلى أن مصر دولة لها كلمة ولها سيادة ليس فقط في المحيط الإقليمي بل في المحيط الدولي.



