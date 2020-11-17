وزيرة التضامن: الرئيس يسعى لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج الأطراف الصناعية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهتم بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة:" نشرف بخدمتهم لحماية حقوقهم".





وأضافت نيفين القباج في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" حماية وتمكين ذوي الإعاقة بدأت مع قانون الإعاقة الذي يصدر في 2018 والقانون ضمن حقوق كثيرة لذوي الهمم ونؤمن بأن هذه الحقوق حق أصيل لذوي الهمم ".





وتابعت نيفين القباج:" نهتم بذوي الإعاقة الذين تعرضوا لبتر أو شلل كلي او نصفي، والذي يعيقهم عن الاندماج في المجتمع ".





وأكملت نيفين القباج:" الرئيس السيسي يهدف إلى إنشاء مصنع عالمي لتصنيع الأطراف الصناعية على أعلى مستوى عالميا ".





ولفتت نيفين القباج:" نهتم بمجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم ورئيس الوزراء شكل لجنة تستهدف توفير منظومة واحدة لإنتاج الاطراف الصناعية".



