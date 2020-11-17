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وزيرة التضامن: الرئيس يسعى لإنشاء مصنع عالمي لإنتاج الأطراف الصناعية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:19 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تهتم بذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة:" نشرف بخدمتهم لحماية حقوقهم".

وأضافت نيفين القباج في  حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" حماية وتمكين ذوي الإعاقة بدأت مع قانون الإعاقة الذي يصدر في 2018 والقانون ضمن حقوق كثيرة لذوي الهمم ونؤمن بأن هذه الحقوق حق أصيل لذوي الهمم ".

وتابعت نيفين القباج:"  نهتم بذوي الإعاقة الذين تعرضوا لبتر أو شلل كلي او نصفي، والذي يعيقهم عن الاندماج في المجتمع ".

وأكملت نيفين القباج:" الرئيس السيسي يهدف إلى  إنشاء مصنع عالمي لتصنيع الأطراف الصناعية على أعلى مستوى عالميا ".

ولفتت نيفين القباج:"   نهتم بمجال الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية  لذوي الهمم ورئيس الوزراء شكل لجنة  تستهدف توفير منظومة واحدة لإنتاج الاطراف الصناعية".

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