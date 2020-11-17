ضم شرائح جديدة في تكافل وكرامة.. وزيرة التضامن توضح ..فيديو

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن ، إن برنامج "تكافل وكرامة" من برامج الوزارة الرئيسية، ويشرف عليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشكل شخصي. الاجتماعي





وأضافت نيفين القباج، في حوارها على قناة "إكسترا نيوز"، "إجمالي المستفيدين من الدعم النقدي لـ تكافل وكرامة هو 3.6 مليون أسرة بحوالي 14 مليون مواطن بـ 18.5 مليار جنيه".





وتابعت نيفين القباج "يتم تحديث دوري لبيانات المستفيدين من تكافل وكرامة؛ ومن ثم مراجعة ما يقرب من مليون أسرة للتحقق من استمرار أحقيتها في الاستفادة من الدعم".





وأكدت نيفين القباج "سنبدأ التركيز على الأيتام والسيدات فوق الخمسين بدون عائل كي يتم إدراجهم بأعداد كبيرة في تكافل وكرامة، وهناك اهتمام بـ أطفال مؤسسات الرعاية، وسيتم إدراجهم ضمن المستفيدين".





ولفتت نيفين القباج إلى أن "مبادرة حياة كريمة هي برنامج رئاسي للاهتمام بالقرى الفقيرة، وتم اختيار أفقر القرى من خرائط الفقر، وهي ألف قرية وتم تقسيمها لمراحل والانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير 143 قرية".



