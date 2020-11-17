ربنا يشفي صلاح والنني.. أحمد حجازي يعلق على فوز مصر على توجو.. شاهد

نشر أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر عدة صور له من مباراة المنتخب ضد منتخب توجو وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".









وعلق "حجازى"، على الصور، "الحمدلله ٦ نقاط مهمين في وقت مهم و صعب ان شاء الله القادم يكون افضل و ربنا يشفي صلاح و النني كانوا متواجدين بروحهم ومساندتهم للاعبين".





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وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعتهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.









الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.