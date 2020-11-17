نائب محافظ الفيوم يشهد الجلسة الختامية لورشة عمل الحياة مشاركة

شهد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم، الجلسة الختامية لورشة عمل "الحياة مشاركة" التي نظمت بمركز شباب قحافة بمدينة الفيوم، بهدف الدعوة الى المساواة بين الجنسين من خلال رؤية مصر 2030، بحضور مصطفى حسني وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، والمهندس امام بركة رئيس مجلس ادارة مركز شباب قحافه، وفيرنا جورج ممثله عن مركز خدمات التنمية.





وأشار نائب المحافظ، خلال كلمته الى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب والمراه، لافتا الى أن المرآه والشباب يمثلان نسبة 50% في مجلس النواب، وأن تقرير وزارة التخطيط والإصلاح الإداري يشير الى أن 45% من الوظائف الحكومية في مصر تشغلها السيدات، فضلا عن الخدمات التي يقوم بها المجلس القومي للمراه بكافة انحاء القرى والنجوع، ودور المراه في كافه القطاعات الخدمية والتنموية بالدولة.









وأضاف نائب المحافظ، أن المحافظة لا تدخر جهدا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على النهوض بالمشروعات الخدمية والتنموية بكافة انحاء المحافظة، وخاصة بالقطاعين الزراعي والصناعي، لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية للشباب.





فيما أوضحت ممثلة مركز خدمات التنمية خلال الندوة، مفهوم المساواه بين الجنسين في إطار اهداف التنمية المستدامة، ولماذا تعتبر اهداف التنمية المستدامة ذات أهمية، بالإضافة الى كيفية تحقيق المساواه بين الجنسين، وكذا الشباب، كشركاء من آجل المساواه في جميع القطاعات الحياتية.





وعلى هامش الورشة، عقد نائب المحافظ لقاء مفتوحا مع الشباب للإستماع لمشكلاتهم وقضاياهم، وفي ختام الجلسه سلم نائب المحافظ شهادات التقدير للمشاركين في الورشة لما بذلوه من جهد لنجاح الفعاليات وتقديم رساله ايجابية للمواطنين.