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رياضة

لاعيبة رجالة.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد فوز مصر على توجو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:55 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر محمد الشناوى، حارس مرمى منتخب مصر عدة صور له من مباراة المنتخب ضد منتخب توجو التى انتهت بفوز منتخب مصر 3 / 1.


وعلق محمد الشناوى، على الصور، "الحمدلله على المكسب، لاعيبة رجالة #مصر". 

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وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.


الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

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