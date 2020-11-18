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رجاء حسين: فاتن حمامة يصعب تقليدها.. وهند رستم قدّمت الإغراء بشياكة.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
الفنانة رجاء حسين
الفنانة رجاء حسين
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محمود محسن
أكدت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، أنها تفضل مشاهدة الأعمال الفنية القديمة سواء لها أو للفنانين الزملاء لها، معلقًة: "كل الحاجات القديمة بتسعدني".

وأضافت "حسين" خلال لقاء لها لبرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أنني شاركت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة في فيلمين وكانا "أفواه وأرانب و"أريد حلا" مشيرة إلى أن فيلم أفواه وأرانب ناقش مفهوم زيادة المواليد ومفهوم العزوة في ذلك الوقت.

وقالت: إنني تعلمت من الفنانة فاتن حمامة الالتزام، فهي كانت تدرس الشخصية التي تقدمها بشكل عظيم وتتقن دورها وتعلم ما عليها نفسياً وسلوكياً في أي مشهد تقدمه.

وأشارت "حسين" إلى أن من يحاول أن يقلد الفنانة فاتن حمامة في أدائها يفشل، مُؤكدة أن دورها في "لا أنام" تم بعبقرية كبيرة لا يقدر علىها سوى فاتن حمامة.

وقالت الفنانة رجاء حسين إن الفنانة شادية أيضًا قدمت أعمالاً وأدوارًا عظيمة، مؤكدًا أنه كانت هناك منافسة فنية قوية بين جميع الفنانين في ذلك الوقت، فالفنانة هند رستم قدمت أدوارًا من أعظم ما يمكن وقدّمت أدوارًا مُتباينة وقدّمت الإغراء بشياكة.
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