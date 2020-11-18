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توك شو

منها عدم ارتفاع الحرارة.. الأعراض المصاحبة للموجة الثانية من كورونا.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:40 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن موجة فيروس كورونا الثانية يوجد بها اختلاط في الأعراض والجميع يعلم أعراض الموجة الأولى من فيروس كورونا ولكن الأعراض التي ظهرت الآن مختلفة وتأتي في الجهاز الهضمي وتسبّب الإسهال ومنها تقلصات في الأمعاء وتصل إلي القيء وصداع شديد وهذا بجانب أعراض الموجة الأولي.

وأضاف "خطاب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المُذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك من 15% إلي 20 % من مصابي فيروس كورونا لا يكون لديهم ارتفاع في درجات الحرارة وهذا يجعل الأمر يختلط علي الكثيرين، مؤكدًا أنه ليس ضروريًا ان يكون مصابًا بفيروس كورونا لديه ارتفاع في الحرارة .

وتابع "خطاب": أن ارتداء الكمامة يُقلل احتمالية نقل العدوى من 100% إلي 1.5% والخطورة تكمن الآن في المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض.

واستكمل: لا أحد يعرف متى يخرج لقاح فيروس كورونا إلي النور، مؤكدًا أن مصر الآن يتم فيها عمل الخطوات الأولى لإنتاج لقاح والآن نحن في مرحلة ما قبل الاختبارات الإكلينيكية .

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