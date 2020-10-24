الأجسام المضادة تبقى فى الجسم 6 أشهر.. عادل خطاب: لايوجد علاج لكورونا حتى الآن .. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ، إن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية تشهد زيادة واضحة في إصابات ووفيات فيروس كورونا وتتخطي النسب المتوقعة لديهم مؤكدا أن آخر المناطق التي ظهر بها فيروس كورونا هي أفريقيا والشرق الأوسط .





وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى ، إن ممثل الصحة العالمية بالشرق الأوسط قال أمس إننا ننتظر موجة أخرى من فيروس كورونا في الشرق الاوسط والاعداد متوقع انها تتزايد كما أن منظمة الصحة العالمية قامت بعمل دراسة على 30 دولة و 705 مستشفى والنتائج اوضحت ان جميع الادوية التي تستخدم لعلاج كورونا غير فعالة .





خطاب ، : انه حتي الان لا يوجد علاج لفيروس كورونا وليس هناك اي علاج الا الوقاية من الفيروس عن طريق الإجراءات الاحترازية وكان هناك اقوال أن هناك لقاح سيصدر آخر عام 2020 . وأوضحلا يوجدهناكالإجراءاتأنآخر





وتابع: ان علاج فيروس كورونا لن يظهر في الأسواق قبل منتصف عام 2021 ولا نعرف اذا ظهر اللقاح هل سيتم تعاطيه على جرعة واحدة ام جرعتين





واكد ان الاجسام المضادة تظل في الجسم من 4 الى 6 شهور .



