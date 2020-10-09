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ارتدوا الكمامة وفيس شيلد| عادل خطاب يقدم روشتة وقائية من كورونا للطلاب

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:21 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
نصح الدكتور عادل خطاب اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة والفيس شيلد في الأماكن المغلقة مثل الفصول ووسائل المواصلات.

وتابع خطاب خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" يجب أن يحرص الطالب على التواجد في مكان مفتوح مثل الفسحة أو الملعب أما في حالة التواجد في فصل مغلق يتوجب على الطالب إرتداء الكمامة".

وأردف:"لا أنصح بإرتداء الكمامة لمن تقل أعمارهم عن 5 سنوات، كما أن الفيس شيلد يمنح الطلاب حرية أكبر في التعامل".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج  32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و 6017 حالة وفاة.

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