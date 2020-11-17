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رياضة

إسبانيا تكتسح ألمانيا بسداسية وتتأهل لنصف نهائي الأمم الأوروبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تأهل المنتخب الإسباني لدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد اكتساحه المنتخب الألماني بسداسية نظيفة في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 17، قبل أن يضاعف فيران توريس التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 38 سجل رودريجو الهدف الثالث للاروخا، ثم أضاف فيران توريس الهدف الرابع في الدقيقة 55.

وأحرز فيران توريس الهدف الخامس للمنتخب الإسباني، ثم اختتم أويزربال مهرجان الأهداف بإضافته المنتخب السادس.

وبهذه النتيجة، رصيد منتخب إسبانيا للنقطة 11 في صدارة للمجموعة، وتوقف رصيد ألمانيا عند  9 نقاط في المركز الثاني.
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