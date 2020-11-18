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توك شو

أنا هتجوزها.. روجينا وأشرف زكي يرويان تفاصيل أول مقابلة وحديث بينهما.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة روجينا: أنا وأمي عندما ذهبنا للتقديم في معهد فنون مسرحية كان يجلس أشرف زكي في البرجولا وكان معه أحمد شفيق المخرج ووقتها كان يعمل معيدًا، وعندما رآني قال له، هل تري تلك الفتاة؛ قال نعم، فردّ عليه: "أنا هتجوزها".

وأضافت "روجينا" خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي إم بي سي مصر: أنه عندما رآني كنت وقتها لا أعرف أحدًا في المعهد وكنت قد حصلت علي الثانوية العامة من القاهرة وكنت اعيش في فاقوس ووقتها لم يلفت نظري أى شىء وأمنيتي منذ أن كنت صغيرة أن أكون ممثلة .

من جهته، أوضح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: إنني عندما رأيت روجينا وجدت أنها علي خلق ومؤدبة، وليس لديها خبرات أو تجارب"، مؤكدًا أنني وجدت أنها تتفق مع المواصفات التي أريدها .

وتابعت روجينا: أشرف زكي كانت لديه شعبية كبيرة جدا في معهد الفنون المسرحية وبعدها قال لي إنه يقوم بعمل مسرحية، وأريدك أن تعملي معي فيها، لافتة إلي أن أشرف عندما يغضب؛ يتحدث لغة عربية فصحى .

واستكملت روجينا، أن أشرف زكي طلب مني أن نتحدث؛ فقال لي سأذهب لأداء عُمرة، وأستخير الله، وسأحضر لأهلك حتى نتزوج.

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