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أخبار البلد

توقعات طقس الأربعاء .. سقوط أمطار على 5 محافظات

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
اخبار الطقس
اخبار الطقس
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اخبار البلد
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة على هذه الأنحاء، ويكون معتدلا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة على هذه الأنحاء، بينما تنشط على خليج السويس وقد تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضا، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، ومائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما تتعرض البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وتكون فرص سقوط الأمطار سانحة حيث تكون خفيفة لمتوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية مثل مدن السلوم  ومطروح وسيدى برانى والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء كالتالي:

- القاهرة ... 25       16 
 - الإسكندرية 24     17 
- مطروح      21    14 
- سوهاج       26     15 
-  قنا          27     15 
- أسوان       28       15
شرم الشيخ     27        21
 الغردقة       26        20

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