محمد الشناوي يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا

أكد محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب الوطني، أن جميع لاعبي المنتخب كانوا على قدر المسئولية أمام منتخب توجو في المباراة التي انتهت بفوز مصر بثلاثية.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت : الجميع كان على قدر المسئولية والروح عادت من جديد للمنتخب.. أقول للشعب المصري هي بداية ونعد بالأفضل ، مشيراً إلى أن قميص منتخب مصر ثقيل جدا لذلك نسعى لإسعاد الشعب المصري .

وعن مخالطة النني الذي أصيب بـ كورونا مؤخرا قال الشناوي: "أنا بخير، وأتمني الشفاء للثنائي محمد صلاح ومحمد النني وعودتهماً مجددا للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.



الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الاخير للمجموعة.

