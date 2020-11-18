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أخبار العالم

ترامب يتحدث عن انتصار جديد في الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:46 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته بعد ما رفضت ولاية ميشيجان التضييق على النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.

وقال "ترامب" في تغريدة على حسابه عبر تويتر "رائع.. ميشيجان رفضت للتو المصادقة على نتائج الانتخابات.. التحلي بالشجاعة شيء جميل، الولايات المتحدة تصمد بكل فخر".

وأعاد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته نشر عدة تغريدات مُتحدثًا عن إعادة قلب الموازين في ولاية ميشيجان بعد تلك الأنباء الجديدة.

ورفض مجلس مقاطعة واين كاونتي في ولاية ميشيجان التصديق على نتائج الانتخابات بسبب عدم تطابق المجاميع المقدمة من الدوائر المحلية والأصوات النهائية.

ووصل المسئولون في واين كاونتي إلى طريق مسدود، بعدما رفض أعضاء الحزب الجمهوري في المجلس اعتماد نتيجة الانتخابات في المقاطعة.

جا ذلك بعد ما رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، مزاعم حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن المخالفات الانتخابية في مدينة فيلاديفيا.

وألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا، واحدة من أبرز القضايا التي رفعتها حملة ترامب، وقضت بأن المسئولين في فيلادلفيا لم ينتهكوا قانون الولاية، من خلال الحفاظ على مسافة 15 قدمًا على الأقل؛ بهدف الفصل بين المراقبين والعمال الذين يقومون بفرز الأصوات.

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، أن الحكم من المرجح أن يقوض قضية حملة ترامب في المحكمة الفيدرالية.

وزعم مراقبون جمهوريون من أنصار ترامب أنهم احتجزوا بعيدا خلف سياج بمدينة فيلادلفيا، ما منعهم من رؤية عملية فرز مظاريف الاقتراع والتوصل إلى استنتاج دقيق بشأن ما إذا كانت عملية فرز الأصوات تمت بشكل صحيح.

ورفعت حملة ترامب دعوى قضائية في هذا الشأن، موضحة أن المراقبين لم يمنحوا حق الوصول الكافي لمقرات الفرز والتصويت، ووضعت طاولات أعاقت وصولهم.

من جانبها، قالت المحكمة العليا في بنسلفانيا إن قانون الولاية يتطلب فقط السماح للمُراقبين "بالتواجد في الغرفة" حيث يتم عد أوراق الاقتراع لكنه لا يحدد مسافة دنيا بينهم وبين موقع الفرز.
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